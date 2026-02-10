Скидки
Спартак — Динамо М, результат матча 10 февраля 2026, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби в КХЛ и прервало серию из трёх поражений
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл принципиальный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо». Победу в дерби одержали бело-голубые со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Мамин, Пыленков) – 09:56 (5x5)     1:1 Орлов (Пивчулин, Беляев) – 10:12 (5x5)     2:1 Вишневский – 11:54 (5x5)     2:2 Уил (Гусев, Классон) – 33:43 (5x5)     2:3 Сикьюра (Гусев, Уил) – 37:56 (5x4)    

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Егор Римашевский с передачи Максима Мамина и Даниила Пыленкова. «Спартак» ответил двумя быстрыми шайбами Даниила Орлова и Дмитрия Вишневского. «Динамо» сравняло счёт на 34-й минуте благодаря голу Джордана Уила с передач Никиты Гусева и Фредрика Классона. Через несколько минут Дилан Сикьюра реализовал большинство и вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте.

Таким образом, «Динамо» прервало серию из трёх поражений и в третий раз в текущем сезоне обыграло «Спартак».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

