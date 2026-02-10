«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби в КХЛ и прервало серию из трёх поражений

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл принципиальный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо». Победу в дерби одержали бело-голубые со счётом 3:2.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Егор Римашевский с передачи Максима Мамина и Даниила Пыленкова. «Спартак» ответил двумя быстрыми шайбами Даниила Орлова и Дмитрия Вишневского. «Динамо» сравняло счёт на 34-й минуте благодаря голу Джордана Уила с передач Никиты Гусева и Фредрика Классона. Через несколько минут Дилан Сикьюра реализовал большинство и вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте.

Таким образом, «Динамо» прервало серию из трёх поражений и в третий раз в текущем сезоне обыграло «Спартак».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.