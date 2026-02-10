«Локомотив» обыграл «Шанхайских Драконов» и стал третьим участником плей-офф
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Сурин) – 32:13 (5x5) 0:2 Кирьянов (Сурин) – 59:31 (en)
Победный гол «Локомотива» на 33-й минуте забил нападающий Максим Шалунов с результативной передачи Егора Сурина. На последней минуте матча гол в пустые ворота забил Никита Кирьянов с ещё одной передачи Сурина.
Эта победа позволила «Локомотиву» стать третьим участником плей-офф текущего сезона. Ранее место в Кубке Гагарина — 2026 себе гарантировали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
