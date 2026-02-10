Скидки
«Нам ещё есть над чем работать». Боб Хартли оценил выход «Локомотива» в плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (2:0), которая позволила ярославскому клубу оформить выход в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Сурин) – 32:13 (5x5)     0:2 Кирьянов (Сурин) – 59:31 (en)    

— Не знаю, что там Митч Лав выдумал перед игрой с нами, но нам нам не понравилось, как мы сегодня себя показали. Играли очень много в меньшинстве, но хотели забить намного больше. Мы продолжаем нашу победную серию, это хорошо.

— Можно поздравить вас с выходом в плей-офф?
— Мы не можем себе позволить сидеть и радоваться, что мы уже вышли в плей-офф. Впереди ещё 13 игр, будет странно если мы сложим руки и будем высокомерно наблюдать за всем со стороны. Нам ещё есть над чем работать.

— Почему остаивли Сурина без отдыха. Без него никак?
— Никак не касается выходных, он очень свеж, ноги быстрые, мы дали ему играть сегодня. Если говорить о других, к примеру, Радулов провел хорошее время после МВЗ и не собирался отдыхать, мы просто дали ему немного времени отдохнуть. Я в восторге насколько Раду играет в 38 лет.

— Как вам стиль Митча Лава, он чувствуется?
— Когда североамериканец играет против североамериканца, мы все понимаем что ждать друг от друга. Митч только что ворвался в КХЛ, и начинает показывать свой личный бренд. Его команда ещё борется, но уже могу сказать, что хоккей который сейчас собирает Лав уже красив и интересен», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

