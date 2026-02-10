Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гришин — о поражении от СКА: очень интересная была игра. Очень быстрая, туда-сюда

Гришин — о поражении от СКА: очень интересная была игра. Очень быстрая, туда-сюда
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение в домашенм матче со СКА (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Жафяров (Хоружев) – 20:58 (5x5)     1:1 Короткий (Поляков, Хайруллин) – 26:49 (5x5)     1:2 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 32:20 (5x5)     1:3 Бландизи (Уилсон, Филлипс) – 36:49 (5x5)     1:4 Хайруллин (Короткий, Плешков) – 40:21 (4x5)     1:5 Плотников (Хайруллин, Савиков) – 42:58 (5x3)    

«В течение матча пришла такая мысль в голову, что для стороннего болельщика вообще очень интересная была игра. Очень быстрая, туда-сюда. Много голевых моментов, много бросков. Но здесь на первый план выходит и реализация, и игра в обороне, и ошибки, и реализация тех ошибок, которые делают соперники. Противник оказался мастеровитее в этом плане и победил. Опять забили только одну шайбу – этого недостаточно.

Пропущенный гол в большинстве в начале третьего периода? После этого эмоции немножечко «упали». В принципе, при счёте 1:3 не было ничего такого страшного, при нормальной ситуации можно отыграться. Имели большинство, рассчитывали выйти и забить. Создали момент для реализации, но не использовали его, затянули с броском и соперники на контратаке, по большому счёту, без особого момента… Мастер взял игру на себя, уверенно создал момент, бросил. Видимо, наши игроки, находившиеся в обороне, не ожидали такой наглости от Марата Хайруллина. Может, даже не этот гол сказался, а два удаления подряд затем. Пропустили «три на пять» – и эмоции немножко «упали». Градус упал, хотя ребята старались, и третий период оказался более формальным", — цитирует Гришина прес-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
СКА забросил пять шайб подряд и крупно обыграл «Нефтехимик» в выездном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android