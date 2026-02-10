Хартли высказался о приходе Пелино в тренерский штаб «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал приход в тренерский штаб канадского специалиста Майкла Пелино.

— Майкл Пелино снова с вами. Чего от него ожидаете?

— О, это прекрасно, нам есть что обсудить с ним. И бригаду большинства надо встормошить, да и он прекрасно знает где команде нужно подтянуть, а я готов слушать его замечания. Очень рад, что он теперь с нами, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Напомним, Пелино работал в штабе железнодорожников в сезоне-2019/2020. Майкл был помощником главного тренера, а чуть позже и возглавлял «Локомотив». В межсезонье 2020 года покинул клуб.