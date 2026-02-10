«Ребята в бешенстве, очень злы сами на себя». Лав — о поражении «Шанхая» от «Локомотива»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав оценил поражение в матче с ярославским «Локомотивом» (0:2).

— Жаль что-то говорить, если мне понравилась игра, но команда проигрывает. Иногда нужно забивать голы, чтобы счёт изменился, как ни банально это говорить. Самоотдача была на уровне, но, к сожалению, мы семь периодов никак не можем забить шайбу. Все ребята в бешенстве, очень злы сами на себя. Все всё осознают и понимают.

— Как заставить игроков быстрее принимать решение на льду?

— О да, это наша тренерская работа сделать так, чтобы это происходило быстрее. Будет видеоразбор и индивидуальный разговор с игроками. Мы видим улучшения, это уже важно.

— Теперь «Драконы» играют от обороны или так видится со стороны?

— Я получил большой опыт пока общался с другими игроками на матче МВЗ, смотрел что они делают на площадке, как обращаются с шайбой. Не скажу, что мы играем от обороны, а скорее не забиваем голы. Очень много в этой лиге делается именно без шайбы, оказывается давление на соперника. Мы сегодня перебрасывали соперника, но шайба никак не заходит в ворота соперника, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.