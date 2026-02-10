Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козырев назвал ключевой момент в поражении «Северстали» от минского «Динамо»

Козырев назвал ключевой момент в поражении «Северстали» от минского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с минским «Динамо», в котором череповецкая команда уступила со счётом 4:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Воронин (Пышкайло) – 01:51 (5x5)     2:0 Кузнецов (Пинчук, Смит) – 07:28 (5x4)     3:0 Шипачёв (Хэмилтон) – 08:10 (5x5)     3:1 Скоренов (Калдис, Аймурзин) – 12:17 (5x4)     3:2 Квочко (Аймурзин) – 16:24 (5x5)     4:2 Энас (Смит, Лимож) – 22:42 (5x4)     5:2 Бориков (Спунер, Липский) – 33:33 (5x5)     6:2 Энас (Лимож) – 49:56 (5x4)     6:3 Чефанов (Окунев, Абросимов) – 54:49 (5x5)     6:4 Ильин (Скоренов, Буренов) – 56:44 (6x5)     7:4 Бориков (Спунер) – 59:48 (en)    

«Несмотря на то что мы с самого начала проигрывали, ключевым моментом матча является второй период, в котором мы не смогли перевести игру в зону соперника и практически всё время провели в своей зоне. Было очень много потерь, это является ключевым моментом поражения. Смена вратаря? Хотели встрепенуть ребят.

Чего не хватило в третьем периоде? Там было большое преимущество команды соперника. В концовке могли зацепиться, но мы были не так успешны в завершении. Игра в неравных составах предрешила исход матча? Конечно, у минского «Динамо» замечательные игроки, которые могут использовать свои моменты, и мы в этом убедились», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Дубль Энаса помог минскому «Динамо» обыграть «Северсталь» в результативном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android