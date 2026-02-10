Козырев назвал ключевой момент в поражении «Северстали» от минского «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с минским «Динамо», в котором череповецкая команда уступила со счётом 4:7.

«Несмотря на то что мы с самого начала проигрывали, ключевым моментом матча является второй период, в котором мы не смогли перевести игру в зону соперника и практически всё время провели в своей зоне. Было очень много потерь, это является ключевым моментом поражения. Смена вратаря? Хотели встрепенуть ребят.

Чего не хватило в третьем периоде? Там было большое преимущество команды соперника. В концовке могли зацепиться, но мы были не так успешны в завершении. Игра в неравных составах предрешила исход матча? Конечно, у минского «Динамо» замечательные игроки, которые могут использовать свои моменты, и мы в этом убедились», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.