Козырев назвал ключевой момент в поражении «Северстали» от минского «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с минским «Динамо», в котором череповецкая команда уступила со счётом 4:7.
«Несмотря на то что мы с самого начала проигрывали, ключевым моментом матча является второй период, в котором мы не смогли перевести игру в зону соперника и практически всё время провели в своей зоне. Было очень много потерь, это является ключевым моментом поражения. Смена вратаря? Хотели встрепенуть ребят.
Чего не хватило в третьем периоде? Там было большое преимущество команды соперника. В концовке могли зацепиться, но мы были не так успешны в завершении. Игра в неравных составах предрешила исход матча? Конечно, у минского «Динамо» замечательные игроки, которые могут использовать свои моменты, и мы в этом убедились», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.
- 10 февраля 2026
-
23:10
-
23:00
-
23:00
-
22:50
-
22:40
-
22:29
-
22:24
-
22:22
-
21:49
-
21:48
-
21:42
-
21:30
-
21:00
-
20:18
-
20:00
-
19:50
-
19:46
-
19:42
-
19:37
-
19:13
-
18:38
-
18:30
-
18:20
-
18:14
-
18:09
-
17:45
-
17:15
-
17:07
-
16:40
-
16:20
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:05
-
14:47