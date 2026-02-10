Скидки
«Нужно такие матчи доигрывать спокойнее». Квартальнов —о победе «Динамо» над «Северсталью»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в результативном матче с «Северсталью» (7:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Воронин (Пышкайло) – 01:51 (5x5)     2:0 Кузнецов (Пинчук, Смит) – 07:28 (5x4)     3:0 Шипачёв (Хэмилтон) – 08:10 (5x5)     3:1 Скоренов (Калдис, Аймурзин) – 12:17 (5x4)     3:2 Квочко (Аймурзин) – 16:24 (5x5)     4:2 Энас (Смит, Лимож) – 22:42 (5x4)     5:2 Бориков (Спунер, Липский) – 33:33 (5x5)     6:2 Энас (Лимож) – 49:56 (5x4)     6:3 Чефанов (Окунев, Абросимов) – 54:49 (5x5)     6:4 Ильин (Скоренов, Буренов) – 56:44 (6x5)     7:4 Бориков (Спунер) – 59:48 (en)    

«Думаю, что было хорошее начало. Но чуть подрасслабились, сразу получили. Второй период хороший. Ну и концовка третьего немножко не порадовала. Нужно такие матчи доигрывать поспокойнее. В последние пять минут игра перевернулась. Очень много бывает таких историй, моментов, что такие игры могут быть и проиграны.

Просадки в первом и третьем периодах? Думаю, здесь наша концентрация. Играем дома, где-то надо здесь… В первом периоде игрок не добежал на возврате, там удаление получили в чужой зоне. В такие моменты инициатива и переходит к команде соперника. Звено Липского, Борикова и Спунера? Наверное, рано делать какие-то выводы. Хороший гол забили, это здорово. Мы Липского и Борикова со многими ребятами пробовали, уже второй год. Получается, ребята играют неплохо. Посмотрим, как будет дальше. Делать выводы чуть рановато. Следующий соперник интересный, хороший, посмотрим. Но думаю, что следующую игру они сыграют вместе», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

