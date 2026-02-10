«Здесь всегда сложные матчи». Ларионов — о гостевой победе СКА в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил победу в гостевом матче с «Нефтехимиком» (5:1), в котором нападающий Марат Хайруллин набрал четыре очка.

«Хочу поздравить нашу команду и ребят с хорошей победой. Она получилась непростой. Хоть счёт и довольно-таки внушительный, тем не менее пришлось потерпеть, пришлось поработать нашему вратарю, который играл хорошо и держал нас в игре, не давал соперникам приблизиться. Если говорить откровенно, конечно, приятно играть при большой поддержке болельщиков, потому что понимаем: Нижнекамск – небольшой городок, который любит хоккей, поддерживает команду, поэтому здесь приятно победить. Здесь всегда сложные матчи. Конечно, поддержку наших болельщиков мы тоже ощущаем.

СКА второй матч подряд не пропускает больше одной шайбы, можно ли сказать, что эта победа имени вратаря Артемия Плешкова? Конечно, это надо отмечать, потому что хорошая игра есть хорошая игра. Все три департамента, которые есть в хоккее – это вратарь, защитники, нападающие – должны всегда играть в единстве. Когда вратарь играет хорошо и уверенно, это передаётся команде, даёт уверенность. Мы хотим, чтобы было так, потому что у нас молодая бригада вратарей. Радует, что по ходу сезона эти ребята набирают кондиции, набирают форму, а главное – накапливают опыт.

Четыре очка Марата Хайруллина против бывшей команды? Я не знал, что он играл в «Нефтехимике». Знаете, это так, наверное, заведено в спорте, когда хоккеист, перешедший из команды, где он вырос, при возвращении домой играет с двойной мотивацией. Всегда приятно, что игроки, которые приезжают домой, действуют с удвоенной энергией. Это был тот случай – Хайруллин провёл блестящий матч и забил важные голы», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.