Хоккеисты «Динамо» обнимали арбитра, болельщики поддерживали «Спартак». Фото дерби

10 февраля в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал «Динамо». Победу в столичном дерби одержали бело-голубые со счётом 3:2.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В середине первого периода соперники обменялись заброшенными шайбами в течение 16 секунд. У «Динамо» отличился Егор Римашевский, у «Спартака» — Даниил Орлов. Спустя пару минут Дмитрий Вишневский вывел красно-белых вперёд. Во втором периоде бело-голубым удалось переломить ход встречи благодаря голам Джордана Уила и Дилана Сикьюры, забросившего победную шайбу.