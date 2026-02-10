Заварухин — о поражении от «Металлурга»: игра у нас не получилась, по делу проиграли
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с «Металлургом» (1:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Коротков (Паливко, Маклюков) – 17:05 (5x5) 2:0 Исхаков (Петунин) – 21:56 (5x5) 3:0 Козлов – 27:20 (5x5) 4:0 Фёдоров (Исхаков, Барак) – 32:09 (5x3) 4:1 Мэйсек (Кизимов) – 47:41 (5x5)
«Откровенно говоря, игра у нас сегодня не получилась, не получилась у всей команды. Соперник на полтакта был сильнее, особенно первые два периода. Много ошибались, не успевали, где-то не успевали отдать передачу. До удаления, может быть, пару шансов было, но эти удаления всё перевернули — наши же ошибки. Что касается третьего периода, понимали, что, наверное, соперник больше сыграет от обороны, будет ждать наших контратак. Где-то местами были моменты забить голы, «два в ноль» выходили — здорово вратарь сыграл. А так не были выполнены установки на игру, и по делу сегодня мы проиграли», — цитирует Заварухина пресс-служба клуба.
Комментарии
