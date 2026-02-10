Заварухин — о поражении от «Металлурга»: игра у нас не получилась, по делу проиграли

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с «Металлургом» (1:4).

«Откровенно говоря, игра у нас сегодня не получилась, не получилась у всей команды. Соперник на полтакта был сильнее, особенно первые два периода. Много ошибались, не успевали, где-то не успевали отдать передачу. До удаления, может быть, пару шансов было, но эти удаления всё перевернули — наши же ошибки. Что касается третьего периода, понимали, что, наверное, соперник больше сыграет от обороны, будет ждать наших контратак. Где-то местами были моменты забить голы, «два в ноль» выходили — здорово вратарь сыграл. А так не были выполнены установки на игру, и по делу сегодня мы проиграли», — цитирует Заварухина пресс-служба клуба.