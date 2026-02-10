Скидки
«Понравилась игра. Мы были сильнее». Разин — о победе «Металлурга» над «Автомобилистом»

«Понравилась игра. Мы были сильнее». Разин — о победе «Металлурга» над «Автомобилистом»
Комментарии

Главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин остался доволен игрой команды в победном матче с «Автомобилистом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Коротков (Паливко, Маклюков) – 17:05 (5x5)     2:0 Исхаков (Петунин) – 21:56 (5x5)     3:0 Козлов – 27:20 (5x5)     4:0 Фёдоров (Исхаков, Барак) – 32:09 (5x3)     4:1 Мэйсек (Кизимов) – 47:41 (5x5)    

– Меня не было почти до вчерашнего дня. Вчера, после пяти дней без команды, я приехал. Хочу отметить тренерский штаб – молодцы. Ребята тоже большие молодцы, все хорошо подготовились. Сегодня понравилась игра, понравился темп. Мы были сильнее. Нас с победой.

– Но вчера удалось подглядеть, что после основной тренировки ребята – участники Матча звёзд, Яковлев и первая тройка, дополнительно поработали с баллонами. Это было добирание нагрузки за то время, пока они находились в Екатеринбурге? Или для них была придумана индивидуальная программа?
– Вся команда бегала с баллонами. У команды было два выходных, затем пошёл ударный цикл. А у этих ребят получилось около пяти выходных, даже не совсем выходных, а, можно сказать, «медовая неделя»: они были с жёнами в отеле в Екатеринбурге, отдыхали, всё прекрасно. Сейчас команда снова в ударном цикле, — цитирует Разина пресс-служба клуба.

«Металлург» уверенно обыграл «Автомобилист», проведя матч без первого звена
