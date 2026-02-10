«Понравилась игра. Мы были сильнее». Разин — о победе «Металлурга» над «Автомобилистом»

Главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин остался доволен игрой команды в победном матче с «Автомобилистом» (4:1).

– Меня не было почти до вчерашнего дня. Вчера, после пяти дней без команды, я приехал. Хочу отметить тренерский штаб – молодцы. Ребята тоже большие молодцы, все хорошо подготовились. Сегодня понравилась игра, понравился темп. Мы были сильнее. Нас с победой.

– Но вчера удалось подглядеть, что после основной тренировки ребята – участники Матча звёзд, Яковлев и первая тройка, дополнительно поработали с баллонами. Это было добирание нагрузки за то время, пока они находились в Екатеринбурге? Или для них была придумана индивидуальная программа?

– Вся команда бегала с баллонами. У команды было два выходных, затем пошёл ударный цикл. А у этих ребят получилось около пяти выходных, даже не совсем выходных, а, можно сказать, «медовая неделя»: они были с жёнами в отеле в Екатеринбурге, отдыхали, всё прекрасно. Сейчас команда снова в ударном цикле, — цитирует Разина пресс-служба клуба.