Журналистка TheHockeyNews передала детали разговора с Овечкиным о его будущем в НХЛ

Журналистка TheHockeyNews передала детали разговора с Овечкиным о его будущем в НХЛ
Журналистка TheHockeyNews Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х заявила, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ещё не принял решение о продлении контракта в НХЛ. Как сообщил россиянин, как только он примет окончательное решение о своём будущем, сообщит об этом. Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании текущего сезона-2025/2026.

Журналистка заявила, что не стоит придавать значения сообщениям о его разговоре с президентом КХЛ Алексеем Морозовым. Овечкин поддерживает связь с лигой на родине.

Ранее Морозов заявил, что общался с Овечкиным по телефону, а грядущим летом планирует обсудить с ним возвращение в КХЛ.

