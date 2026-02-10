Результаты матчей ВХЛ на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, состоялись пять встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 10 февраля 2026 года:

«Омские Крылья» – ХК «Тамбов» — 1:3;

«Зауралье» – «Ростов» — 3:2;

«Рубин» – «Буран» — 1:2 Б;

«Рязань-ВДВ» – «Дизель» — 2:3;

АКМ – «Кристалл» — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 85 очков в 51 матче. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (75 очков в 49 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.