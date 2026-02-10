Результаты матчей МХЛ на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, состоялись восемь встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 10 февраля 2026 года:

«Омские Ястребы» – «Толпар» — 1:3;

«Тюменский Легион» – «Ладья» — 1:3;

«Кузнецкие Медведи» – «Стальные Лисы» — 0:4;

МХК «Молот» – «Локо-76» — 4:5;

«Авто» – «Снежные Барсы» — 2:3 ОТ;

Академия СКА – «Динамо-Шинник» — 3:4 ОТ;

МХК «Динамо-Карелия» – Академия Михайлова — 1:3;

ХК «Капитан» – «Крылья Советов» — 1:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 84 очками после 47 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 48 матчей.