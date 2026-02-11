Скидки
Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 10 февраля 2026 года, таблица, положение и плей-офф

Комментарии

10 февраля в Милане прошли игры женского олимпийского турнира по хоккею. В этот день состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 10 февраля 2026 года:

Япония — Швеция — 0:4;
Италия — Германиия — 1:2;
Финляндия — Швейцария — 3:1;
Канада — США — 0:5.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу группы A сборная США, записав в свой актив максимальное количество очков — 12. Второе место занимает Канада (6). Далее расположились Чехия (4), Финляндия (3) и Швейцария (2). В группе B лидирует Швеция, которая набрала 12 очков из 12 возможных. На втором месте находится Германия (8). Тройку замыкает Италия (6). Далее — Япония (3) и Франция (1).

На данный момент на групповом этапе не сыграна лишь одна встреча группы А между Канадой и Финляндией. Таким образом, определилась первая пара плей-офф — лидер группы А США встретится с третьей командой группы B — Италией. Остальные пары станут известны позже.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград.

Таблица женского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Хоккей, как на озере, раскатки — в «теплицах». Что говорят об условиях на Олимпиаде
