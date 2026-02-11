Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады по хоккею прокатилась в метро Милана

Сборная Канады по хоккею прокатилась в метро Милана
Комментарии

Сборная Канады по хоккею в полном составе прокатилась в метро Милана. Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 12 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией.

Итоговый состав сборной Канады по хоккею на ОИ-2026:

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»).

Защитники: Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвз («Колорадо»), Томас Харли («Даллас»).

Нападающие: Сэм Беннетт («Флорида»), Сет Джарвис («Каролина»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Митч Марнер («Вегас»), Брэд Маршан («Флорида»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Судзуки («Монреаль»), Том Уилсон («Вашингтон»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Бо Хорват («Айлендерс»).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Без Кросби и Макдэвида? Не проблема. Канада боролась бы за золото ОИ даже вторым составом
Без Кросби и Макдэвида? Не проблема. Канада боролась бы за золото ОИ даже вторым составом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android