Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — расписание дня на 11 февраля 2026 года

Сегодня, 11 февраля, в Милане начнётся мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Олимпиады по хоккею.

Расписание матчей Олимпиады по хоккею среди мужчин на 11 февраля 2026 года (время московское):

18:40. Словакия – Финляндия;

23:10. Швеция – Италия.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 12 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией. Сборная США сыграет в группе С с Германией, Латвией и Данией. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ.