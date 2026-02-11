Расписание матчей КХЛ на 11 февраля 2026 года

Сегодня, 11 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 11 февраля 2026 года (время московское):

15:30. «Амур» – «Трактор»;

17:00. «Адмирал» – «Авангард».

«Ак Барс» может выйти в плей-офф, если «Амур» проиграет в основное время «Трактору».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 77 очками после 55 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 86 очков после 52 игр.