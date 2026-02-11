Расписание матчей ВХЛ на 11 февраля 2026 года

Сегодня, 11 февраля, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Южный Урал» – «СКА-ВМФ»;

17:00. «Магнитка» – «Динамо» Спб;

17:00. «Молот» – «Нефтяник»;

17:00. «Торос» – «Челны»;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Норильск».

18:30. «Звезда» – «Металлург»;

18:30. «Химик» – «Сокол»;

19:00. «Олимпия» – ЦСК ВВС.

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 85 очков в 51 матче. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (75 очков в 49 играх).