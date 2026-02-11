Расписание матчей МХЛ на 11 февраля 2026 года

Сегодня, 11 февраля, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 11 февраля 2026 года (время московское):

17:00. «Мамонты Югры» – «Чайка»;

18:30. МХК «Спартак МАХ» – «Красная Машина-Юниор»;

19:00. МХК «Атлант» – «АКМ-Юниор»;

19:00. МХК «Динамо» М – «Белые Медведи».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 84 очками после 47 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 48 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.