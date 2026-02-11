Словакия — Финляндия: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 февраля, в Милане начнётся мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Словакии и Финляндии. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. Смотрите хоккей на Зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине 2026 эксклюзивно в Okko.

Словацкая сборная в своём составе имеет несколько игроков из КХЛ: Адам Лишка («Северсталь», Череповец), Адам Ружичка («Спартак», Москва) и Мартин Гернат («Локомотив», Ярославль). Финляндия выйдет на матч с мощным ядром звёзд НХЛ, включая Себастяна Ахо, Микко Рантанена, Миро Хейсканена и Юуссе Сароса.