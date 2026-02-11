Швеция — Италия: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 февраля, в Милане начнётся мужской олимпийский турнир по хоккею. Во втором матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Швеции и Италии. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Смотрите хоккей на Зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине 2026 эксклюзивно в Okko.

Шведская сборная собрала мощный состав с ведущими игроками НХЛ, включая Габриэля Ландескога, Вильяма Нюландера, Расмуса Далина, Виктора Хедмана, Эрика Карлссона и Филипа Форсберга. Италия, хозяйка Олимпийских игр, полагается на опыт своих лидеров, таких как вратарь Дамиан Клара и нападающий Диего Костнер.