Швеция — Италия: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 11 февраля, в Милане начнётся мужской олимпийский турнир по хоккею. Во втором матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Швеции и Италии. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Смотрите хоккей на Зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине 2026 эксклюзивно в Okko.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
Не начался
Италия
Шведская сборная собрала мощный состав с ведущими игроками НХЛ, включая Габриэля Ландескога, Вильяма Нюландера, Расмуса Далина, Виктора Хедмана, Эрика Карлссона и Филипа Форсберга. Италия, хозяйка Олимпийских игр, полагается на опыт своих лидеров, таких как вратарь Дамиан Клара и нападающий Диего Костнер.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
