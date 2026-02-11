А. Коваленко: на Олимпиаде не представлена сборная России, турнир мне неинтересен

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко заявил, что не будет следить за олимпийским хоккейным турниром в Италии из-за отсутствия сборной России.

– За Играми в Милане как олимпийский чемпион следите?

– Уже говорил, что если на Олимпиаде не представлена сборная России, то турнир мне неинтересен. Поболею за те виды спорта, к которым российские спортсмены и команды всё-таки были допущены. Удивляют статьи, в которых говорится, что Италия оказалась не совсем готова к приёму турнира такого уровня. Например, на хоккейной арене подтекает крыша, раздевалки – чуть ли не холодные, в вагончиках. Принимал участие не в одной Олимпиаде – нигде не возникало накладок такого уровня. Не говоря уж об Играх в Сочи, где спортсменам в плане условий вообще создали сказку, – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.