Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Коваленко: на Олимпиаде не представлена сборная России, турнир мне неинтересен

А. Коваленко: на Олимпиаде не представлена сборная России, турнир мне неинтересен
Комментарии

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко заявил, что не будет следить за олимпийским хоккейным турниром в Италии из-за отсутствия сборной России.

– За Играми в Милане как олимпийский чемпион следите?
– Уже говорил, что если на Олимпиаде не представлена сборная России, то турнир мне неинтересен. Поболею за те виды спорта, к которым российские спортсмены и команды всё-таки были допущены. Удивляют статьи, в которых говорится, что Италия оказалась не совсем готова к приёму турнира такого уровня. Например, на хоккейной арене подтекает крыша, раздевалки – чуть ли не холодные, в вагончиках. Принимал участие не в одной Олимпиаде – нигде не возникало накладок такого уровня. Не говоря уж об Играх в Сочи, где спортсменам в плане условий вообще создали сказку, – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
Хоккейный турнир без России — это безобразие. Но не смотреть Олимпиаду нельзя
Хоккейный турнир без России — это безобразие. Но не смотреть Олимпиаду нельзя
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android