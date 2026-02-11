Скидки
Видеообзор матча Канада — США на Олимпиаде по хоккею среди женщин

Вчера, 10 февраля, состоялся матч группы А на Олимпиаде по хоккею между женскими сборными Канады и США. Разгромную победу одержали американские хоккеистки. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
На данный момент возглавляет турнирную таблицу группы A сборная США, записав в свой актив максимальное количество очков — 12. Второе место занимает Канада (6). Далее расположились Чехия (4), Финляндия (3) и Швейцария (2). В группе B лидирует Швеция, которая набрала 12 очков из 12 возможных. На втором месте находится Германия (8). Тройку замыкает Италия (6). Далее — Япония (3) и Франция (1).

На данный момент на групповом этапе не сыграна лишь одна встреча группы А между Канадой и Финляндией. Таким образом, определилась первая пара плей-офф — лидер группы А США встретится с третьей командой группы B — Италией. Остальные пары станут известны позже.

Таблица женского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
