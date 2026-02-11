Скидки
«Это очень печально». Панарин высказался об отсутствии России на Олимпиаде по хоккею

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин высказался о неучастии сборной России в Олимпиаде-2026. Российская сборная отстранена от международных турниров с весны 2022 года. На Олимпиаде в Италии вместо неё выступит сборная Франции.

«Конечно, я всё понимаю, но это очень печально для спортсменов, которые занимаются этим всю жизнь. Для нас это тоже очень печально, но мы не можем это контролировать. Я надеюсь, люди это понимают. Когда разговариваю с другими парнями, которые собираются играть на Олимпиаде, то они желают, чтобы Россия там была. Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть с нами и не думать ни о чём другом, кроме хоккея», — приводит слова Панарина NY Post.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
