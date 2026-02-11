Скидки
Кто выиграет мужской хоккейный турнир на ОИ-2026?

Комментарии

Сегодня, 11 февраля, в Милане начнётся мужской олимпийский турнир по хоккею. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 11 по 22 февраля.

Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией. Сборная США сыграет в группе С с Германией, Латвией и Данией.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто выиграет мужской хоккейный турнир на ОИ-2026?»

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
