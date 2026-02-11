«Безобразие». Андрей Назаров высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026

Известный тренер Андрей Назаров высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026 и отметил высокий уровень проведения Матч звёзд КХЛ.

«Матч звёзд КХЛ позади — шоу получилось великолепным. Болельщики остались довольны, в том числе те, кто смотрел за событием по телевизору. Отдельно отмечу отличный показ: получилось ярко и красочно. Ребята отдохнули, разгрузились морально и физически. Впереди всех ждёт важный отрезок в регулярном чемпионате, до плей-офф осталось совсем немного.

Сегодня же в Италии стартует мужской хоккейный олимпийский турнир. Безобразие, что на Игры не допустили сборную России — законодателя моды в мировом хоккее. Конечно, без нашей национальной команды соревнование не будет таким ярким и интересным. Но нам нужно продолжать везде и во всём оставаться быть лучшими: у нас лучшая лига в Европе, сильный тренерский корпус, много отличных хоккеистов. Телевидение и медийная составляющая тоже вышли на новый уровень. Нас не допускают, потому что они нас боятся, но нам нужно идти вперёд, несмотря ни на что. Мы обязательно вернёмся на мировую арену», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.