Широков: у России на ОИ была бы очень конкурентная команда, которая билась бы за золото

Капитан «Сибири» Сергей Широков заявил, что будет смотреть хоккейный турнир Олимпиады-2026, на котором не сыграет сборная России. На Олимпиаде в Италии вместо неё выступит сборная Франции.

«Конечно, буду смотреть Олимпиаду, интересный хоккей будет, приедут лучшие игроки планеты. Жалко, что России там нет, и я считаю, что у нас была бы очень конкурентная команда, которая билась бы за золото. Жалко, что молодые ребята не играют на международных соревнованиях, потому что это колоссальный опыт, который ничем не заменить», – цитирует Широкова ТАСС.

На олимпийском турнире впервые с 2014 года сыграют игроки Национальной хоккейной лиги.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
