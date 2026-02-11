«К этому нужно привыкнуть». Мэттьюс — об обязательной защите шеи во время игр на Олимпиаде

Нападающий сборной США Остон Мэттьюс высказался о необходимости носить защиту шеи во время матчей на Олимпиаде. По правилам Международной федерации хоккея этот элемент защиты стал обязательным.

«К этому нужно привыкнуть. Честно говоря, это не так уж и плохо. Не думаю, что многим это нравится, но, как только ты начинаешь двигаться, ты уже не так сильно это замечаешь.

Вы видели некоторые ужасные инциденты, которые произошли с хоккеистами. Я ношу средства защиты от порезов на запястьях, лодыжках, ступнях и тому подобном… Очевидно, что защита важна всегда», — цитирует Мэттьюса TSN.

Сборная США сыграет в группе С с Германией, Латвией и Данией. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ.