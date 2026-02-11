Скидки
Артемий Панарин выкупил свой игровой номер у маскота «Лос-Анджелеса»

Новичок «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин будет играть за клуб под 72-м номером, сообщает Mayor`s Manor. Напомним, россиянин выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» под 10-м номером, а за свой первый клуб в НХЛ — «Чикаго Блэкхоукс» Панарин играл под 72-м.

Ранее этот номер принадлежал маскоту клуба Бэйли. Когда «Кингз» выменяли форварда, в соцсетях появилось фото, на котором талисман держит батон около уха. Пост был подписан так: «Панарин, я слушаю...»

Отмечается, что стороны достигли соглашения. Об этом ещё не объявляли официально, но игровая форма с номером 72 и фамилией российского форварда уже есть в открытой продаже.

Напомним, россиянин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.

