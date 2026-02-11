Двукратный олимпийский чемпион: мировому хоккею не хватает нашей сборной

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился мнением о недопуске России на Олимпиаду-2026. Российская сборная отстранена от международных соревнований с 2022 года. На Олимпиаде в Италии вместо неё выступит сборная Франции.

«Мировому хоккею не хватает нашей сборной. Отсутствие россиян на крупнейших турнирах, включая текущие зимние Олимпийские игры, лишь подтверждает: без российских спортсменов уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают», – цитирует Касатонова ТАСС.

На олимпийском турнире впервые с 2014 года сыграют игроки Национальной хоккейной лиги. Турнир пройдёт с 11 по 22 февраля.