Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный олимпийский чемпион: мировому хоккею не хватает нашей сборной

Двукратный олимпийский чемпион: мировому хоккею не хватает нашей сборной
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился мнением о недопуске России на Олимпиаду-2026. Российская сборная отстранена от международных соревнований с 2022 года. На Олимпиаде в Италии вместо неё выступит сборная Франции.

«Мировому хоккею не хватает нашей сборной. Отсутствие россиян на крупнейших турнирах, включая текущие зимние Олимпийские игры, лишь подтверждает: без российских спортсменов уровень конкуренции и зрелищность соревнований значительно падают», – цитирует Касатонова ТАСС.

На олимпийском турнире впервые с 2014 года сыграют игроки Национальной хоккейной лиги. Турнир пройдёт с 11 по 22 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Хоккейный турнир без России — это безобразие. Но не смотреть Олимпиаду нельзя
Хоккейный турнир без России — это безобразие. Но не смотреть Олимпиаду нельзя
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android