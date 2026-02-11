Скидки
Словакия — Финляндия: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде 2026 начнётся в 18:40 мск

Сегодня, 11 февраля, в Милане начнётся мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Словакии и Финляндии. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Не начался
Финляндия
Словацкая сборная в своём составе имеет несколько игроков из КХЛ: Адам Лишка («Северсталь», Череповец), Адам Ружичка («Спартак», Москва) и Мартин Гернат («Локомотив», Ярославль). Финляндия выйдет на матч с мощным ядром звёзд НХЛ, включая Себастяна Ахо, Микко Рантанена, Миро Хейсканена и Юуссе Сароса.

Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
