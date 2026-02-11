Швеция — Италия: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде 2026 начнётся в 23:10 мск

Сегодня, 11 февраля, в Милане начнётся мужской олимпийский турнир по хоккею. Во втором матче соревнования на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Швеции и Италии. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шведская сборная собрала мощный состав с ведущими игроками НХЛ, включая Габриэля Ландескога, Вильяма Нюландера, Расмуса Далина, Виктора Хедмана, Эрика Карлссона и Филипа Форсберга. Италия, хозяйка Олимпийских игр, полагается на опыт своих лидеров, таких как вратарь Дамиан Клара и нападающий Диего Костнер.

Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией.