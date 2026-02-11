Скидки
Амур — Трактор, результат матча 11 февраля 2026, счет 5:6, КХЛ 2025/2026

«Трактор» одержал волевую победу над «Амуром», отыгравшись со счёта 1:4
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и челябинским «Трактором». Результативная встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 6
Трактор
Челябинск
1:0 Мищенко (Ли, Шварёв) – 03:26 (5x4)     2:0 Гальченюк (Лихачёв, Воронков) – 05:49 (5x5)     2:1 Коршков (Кисаков, Кадейкин) – 15:31 (5x5)     3:1 Петьков (Дыбленко, Ураков) – 29:01 (5x5)     4:1 Лихачёв – 30:21 (5x5)     4:2 Кравцов (Светлаков, Джиошвили) – 33:42 (5x5)     4:3 Кадейкин (Кисаков) – 36:14 (5x5)     4:4 Джиошвили (Светлаков, Дронов) – 37:15 (5x5)     4:5 Рыков (Григоренко, Глотов) – 41:02 (5x5)     5:5 Лихачёв (Ли, Мищенко) – 47:40 (5x5)     5:6 Григоренко (Глотов) – 58:42 (5x5)    

К 31-й минуте матча счёт был 4:1 в пользу «Амура» — голы за хабаровскую команду забили Иван Мищенко, Алекс Гальченюк, Кирилл Петьков и Ярослав Лихачёв. У «Трактора» отличился Егор Коршков. Затем челябинская команда забросила четыре шайбы подряд — отличились Виталий Кравцов, Максим Джиошлвили, Александр Кадейкин и Александр Рыков. В середине третьего периода Лихачёв оформил дубль и сравнял счёт. За полторы минуты до конца третьего периода победу «Трактору» принёс точный бросок Михаила Григоренко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

