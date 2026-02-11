«Авангард» отыгрался на последней минуте и вырвал победу у «Адмирала» по буллитам

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.
На шестой минуте матча голом в меньшинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Павел Шэн с передачи Дмитрия Завгороднего. В середине второго периода Кайл Олсон удвоил преимущество хозяев с передач Дмитрия Завгороднего и Семёна Ручкина. «Авангард» отыграл одну шайбу на старте третьего периода — Эндрю Потуральски поборолся у борта и неожиданно бросил низом с острого угла — шайба просочилась под щитками Ивана Кульбакова. На последней минуте третьего периода голом в большинстве счёт сравнял капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. По буллитам победу одержали омичи.
