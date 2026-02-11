Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Авангард, результат матча 11 февраля 2026, счет 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Авангард» отыгрался на последней минуте и вырвал победу у «Адмирала» по буллитам
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Б
Авангард
Омск
1:0 Шэн (Завгородний) – 05:35 (4x5)     2:0 Олсон (Завгородний, Ручкин) – 28:14 (5x5)     2:1 Потуральски (Маклауд, Чеккони) – 43:03 (5x5)     2:2 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 59:04 (5x4)     2:3 Окулов – 65:00    

На шестой минуте матча голом в меньшинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Павел Шэн с передачи Дмитрия Завгороднего. В середине второго периода Кайл Олсон удвоил преимущество хозяев с передач Дмитрия Завгороднего и Семёна Ручкина. «Авангард» отыграл одну шайбу на старте третьего периода — Эндрю Потуральски поборолся у борта и неожиданно бросил низом с острого угла — шайба просочилась под щитками Ивана Кульбакова. На последней минуте третьего периода голом в большинстве счёт сравнял капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. По буллитам победу одержали омичи.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android