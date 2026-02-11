«Ак Барс» стал четвёртым участником Кубка Гагарина — 2026. Это стало возможным благодаря победе «Трактора» над «Амуром» в гостевом матче со счётом 6:5.

На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции Континентальной хкокейной лиги. На счету казанского клуба 73 очка в 54 матчах. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с нижегородским «Торпедо» 12 февраля в Казани.

Ранее участниками плей-офф стали ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Первые матчи плей-офф КХЛ начнутся 23 марта 2026 года, а финальную серию чемпионата стоит ожидать с 11 мая.