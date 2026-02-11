«Ак Барс» стал четвёртым участником Кубка Гагарина — 2026
«Ак Барс» стал четвёртым участником Кубка Гагарина — 2026. Это стало возможным благодаря победе «Трактора» над «Амуром» в гостевом матче со счётом 6:5.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 6
Трактор
Челябинск
1:0 Мищенко (Ли, Шварёв) – 03:26 (5x4) 2:0 Гальченюк (Лихачёв, Воронков) – 05:49 (5x5) 2:1 Коршков (Кисаков, Кадейкин) – 15:31 (5x5) 3:1 Петьков (Дыбленко, Ураков) – 29:01 (5x5) 4:1 Лихачёв – 30:21 (5x5) 4:2 Кравцов (Светлаков, Джиошвили) – 33:42 (5x5) 4:3 Кадейкин (Кисаков) – 36:14 (5x5) 4:4 Джиошвили (Светлаков, Дронов) – 37:15 (5x5) 4:5 Рыков (Григоренко, Глотов) – 41:02 (5x5) 5:5 Лихачёв (Ли, Мищенко) – 47:40 (5x5) 5:6 Григоренко (Глотов) – 58:42 (5x5)
На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции Континентальной хкокейной лиги. На счету казанского клуба 73 очка в 54 матчах. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с нижегородским «Торпедо» 12 февраля в Казани.
Ранее участниками плей-офф стали ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Первые матчи плей-офф КХЛ начнутся 23 марта 2026 года, а финальную серию чемпионата стоит ожидать с 11 мая.
