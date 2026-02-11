Дамир Шарипзянов побил свой же бомбардирский рекорд за сезон для защитников «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (3:2 Б). Шарипзянов побил свой же бомбардирский рекорд за сезон для защитников «Авангарда».

Шарипзянов набрал 54-е (21+33) очко в регулярном чемпионате сезона-2025/2026. В сезоне-2023/2024 Шарипзянов набрал 53 (9+44) очка. Также Шарипзянов обновил рекорд защитников «Авангарда» по голам в КХЛ.

Шарипзянов стал третьим защитником в истории КХЛ, забросившим 20 шайб за один регулярный чемпионат. Ранее такого достижения добивались Кевин Даллман (28 голов в сезоне-2008/2009) и Дерон Куинт (21 гол в сезоне-2010/2011).