Дамир Шарипзянов побил свой же бомбардирский рекорд за сезон для защитников «Авангарда»

Комментарии

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (3:2 Б). Шарипзянов побил свой же бомбардирский рекорд за сезон для защитников «Авангарда».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Б
Авангард
Омск
1:0 Шэн (Завгородний) – 05:35 (4x5)     2:0 Олсон (Завгородний, Ручкин) – 28:14 (5x5)     2:1 Потуральски (Маклауд, Чеккони) – 43:03 (5x5)     2:2 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 59:04 (5x4)     2:3 Окулов – 65:00    

Шарипзянов набрал 54-е (21+33) очко в регулярном чемпионате сезона-2025/2026. В сезоне-2023/2024 Шарипзянов набрал 53 (9+44) очка. Также Шарипзянов обновил рекорд защитников «Авангарда» по голам в КХЛ.

Шарипзянов стал третьим защитником в истории КХЛ, забросившим 20 шайб за один регулярный чемпионат. Ранее такого достижения добивались Кевин Даллман (28 голов в сезоне-2008/2009) и Дерон Куинт (21 гол в сезоне-2010/2011).

