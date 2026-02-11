Скидки
Судья КХЛ случайно произнёс мат при объявлении решения в матче «Амур» — «Трактор»

Судья КХЛ случайно произнёс мат при объявлении решения в матче «Амур» — «Трактор»
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и челябинским «Трактором». Результативная встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 6
Трактор
Челябинск
1:0 Мищенко (Ли, Шварёв) – 03:26 (5x4)     2:0 Гальченюк (Лихачёв, Воронков) – 05:49 (5x5)     2:1 Коршков (Кисаков, Кадейкин) – 15:31 (5x5)     3:1 Петьков (Дыбленко, Ураков) – 29:01 (5x5)     4:1 Лихачёв – 30:21 (5x5)     4:2 Кравцов (Светлаков, Джиошвили) – 33:42 (5x5)     4:3 Кадейкин (Кисаков) – 36:14 (5x5)     4:4 Джиошвили (Светлаков, Дронов) – 37:15 (5x5)     4:5 Рыков (Григоренко, Глотов) – 41:02 (5x5)     5:5 Лихачёв (Ли, Мищенко) – 47:40 (5x5)     5:6 Григоренко (Глотов) – 58:42 (5x5)    

На 38-й минуте встречи нападающий «Трактора» Максим Джиошвили сравнял счёт — 4:4, после чего судейская бригада пересмотрела эпизод из-за возможного паса рукой со стороны хоккеиста «Трактора» Андрея Светлакова. Арбитры не увидели нарушения правил и засчитали шайбу. Объявляя это решение, главный арбитр Виктор Бирин показал неверный жест отмены гола, после чего исправился и случайно произнёс нецензурное слово.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

