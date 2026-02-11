Судья КХЛ случайно произнёс мат при объявлении решения в матче «Амур» — «Трактор»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и челябинским «Трактором». Результативная встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

На 38-й минуте встречи нападающий «Трактора» Максим Джиошвили сравнял счёт — 4:4, после чего судейская бригада пересмотрела эпизод из-за возможного паса рукой со стороны хоккеиста «Трактора» Андрея Светлакова. Арбитры не увидели нарушения правил и засчитали шайбу. Объявляя это решение, главный арбитр Виктор Бирин показал неверный жест отмены гола, после чего исправился и случайно произнёс нецензурное слово.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.