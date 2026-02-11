Вильям Нюландер может пропустить первый матч Швеции на Олимпиаде

Нападающий сборной Швеции и «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер принял участие в лёгкой тренировке команды на Олимпиаде. Шведский звёздный форвард пропустил предыдущую тренировку команды из-за повреждения. Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам заявил, что участие форварда в первом матче турнира с Италией находится под вопросом.

«Я не говорю, что ему гарантировано место в составе, посмотрим, как он отреагирует, и если он будет чувствовать себя хорошо, то сыграет», – цитирует Халлама Expressen.

За 40 матчей текущего сезона Национальной хоккейной лиги Нюландер забил 18 голов и отдал 34 результативные передачи, набрав 52 очка. 29-летний нападающий пропустил 17 матчей в сезоне-2025/2026 из-за различных травм.