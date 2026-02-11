Ги Буше — об «Авангарде» в матче с «Адмиралом»: эта команда способна на волевые победы

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал волевую победу в матче с «Адмиралом» (3:2 Б), в котором омский клуб отыгрался на последней минуте третьего периода.

«Мы понимали и знали, что матч будет тяжёлым, так всегда на Дальнем Востоке. При этом нужно учитывать, что была шестидневная пауза без игр, а когда так долго не играешь, то всегда есть просадка — где-то не хватает остроты, где-то теряется точность в нюансах системы. Первые 10 минут встречи мы отыграли хорошо, но наше большинство нас немного подвело, потому что мы допускали выходы к своим воротам, и в итоге пропустили. Соперник почувствовал энергию, жизнь, у нас усложнилась ситуация, потому что мы не очень хорошо оборонялись, не так грамотно выполняли силовые приёмы, не так грамотно лишали соперника пространства. Третий период мне понравился, мы планировали вернуться в игру, сделали это и проявили характер. Эта команда способна одерживать волевые победы, и сегодня в очередной раз мы это увидели.

В атаке у нас были моменты, когда мы упускали шансы, когда искали идеальный момент для броска. Но наши голы в результате были забиты по-другому: что Потуральски, что Шарипзянов просто довели шайбу до ворот. Но наша проблема сегодня была не в атаке, а в обороне. Даже встречаясь с топовыми соперниками, мы не даём им создать больше восьми-девяти голевых моментов, сегодня мы допустили порядка 17 таких моментов. Из-за этого мы тратили много лишней энергии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.