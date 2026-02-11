Браташ: опять «Адмиралу» что-то мешает победить. Но сегодня хотя бы не стыдно за команду

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался об обидном поражении в матче с «Авангардом» (2:3 Б), в котором дальневосточный клуб упустил победу на последней минуте третьего периода.
«Играли хорошо, но опять нам что-то мешает победить. Зато сегодня хотя бы не стыдно за команду, за игру. Мы отлично поработали в перерыве, здорово подготовились и провели хороший матч. Хотелось бы, чтобы у нас стабильно были такие игры, а не чередовались с плохими. Классная игра на старте матча? «Адмирал» плодотворно поработал в паузу, и сегодня были видны плоды этой работы. Конечно, ребята расстроены, что никак не могут выиграть, психологическое состояние команды остаётся далеко не лучшим. Но мы видим, что ребята честно работают и борются», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
