«Наверное, решили, что соперник поднимет лапки». Тренер «Амура» о поражении от «Трактора»

«Наверное, решили, что соперник поднимет лапки». Тренер «Амура» о поражении от «Трактора»
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал домашнее поражение от «Трактора» (5:6) в игре, где хабаровский клуб вёл со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 6
Трактор
Челябинск
1:0 Мищенко (Ли, Шварёв) – 03:26 (5x4)     2:0 Гальченюк (Лихачёв, Воронков) – 05:49 (5x5)     2:1 Коршков (Кисаков, Кадейкин) – 15:31 (5x5)     3:1 Петьков (Дыбленко, Ураков) – 29:01 (5x5)     4:1 Лихачёв – 30:21 (5x5)     4:2 Кравцов (Светлаков, Джиошвили) – 33:42 (5x5)     4:3 Кадейкин (Кисаков) – 36:14 (5x5)     4:4 Джиошвили (Светлаков, Дронов) – 37:15 (5x5)     4:5 Рыков (Григоренко, Глотов) – 41:02 (5x5)     5:5 Лихачёв (Ли, Мищенко) – 47:40 (5x5)     5:6 Григоренко (Глотов) – 58:42 (5x5)    

«Игру, наверное, можно разделить на две части. Она такой и получилась: до счёта 4:1 и после. Не помню, на какой минуте мы забили четвёртый гол. Практически всё у нас хорошо получалось, всё было хорошо. Потом, наверное, решили, что соперник поднимет лапки кверху. Решили доигрывать игру и за это поплатились. К сожалению, это уже не в первый раз, это настораживает. У нас всё-таки опытная команда, считаю, выигрывая 4:1, мы должны были сегодня доводить матч до победы», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.

«Трактор» одержал волевую победу над «Амуром», отыгравшись со счёта 1:4
