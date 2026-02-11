«Наверное, решили, что соперник поднимет лапки». Тренер «Амура» о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал домашнее поражение от «Трактора» (5:6) в игре, где хабаровский клуб вёл со счётом 4:1.

«Игру, наверное, можно разделить на две части. Она такой и получилась: до счёта 4:1 и после. Не помню, на какой минуте мы забили четвёртый гол. Практически всё у нас хорошо получалось, всё было хорошо. Потом, наверное, решили, что соперник поднимет лапки кверху. Решили доигрывать игру и за это поплатились. К сожалению, это уже не в первый раз, это настораживает. У нас всё-таки опытная команда, считаю, выигрывая 4:1, мы должны были сегодня доводить матч до победы», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.