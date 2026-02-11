«Наверное, решили, что соперник поднимет лапки». Тренер «Амура» о поражении от «Трактора»
Поделиться
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал домашнее поражение от «Трактора» (5:6) в игре, где хабаровский клуб вёл со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 6
Трактор
Челябинск
1:0 Мищенко (Ли, Шварёв) – 03:26 (5x4) 2:0 Гальченюк (Лихачёв, Воронков) – 05:49 (5x5) 2:1 Коршков (Кисаков, Кадейкин) – 15:31 (5x5) 3:1 Петьков (Дыбленко, Ураков) – 29:01 (5x5) 4:1 Лихачёв – 30:21 (5x5) 4:2 Кравцов (Светлаков, Джиошвили) – 33:42 (5x5) 4:3 Кадейкин (Кисаков) – 36:14 (5x5) 4:4 Джиошвили (Светлаков, Дронов) – 37:15 (5x5) 4:5 Рыков (Григоренко, Глотов) – 41:02 (5x5) 5:5 Лихачёв (Ли, Мищенко) – 47:40 (5x5) 5:6 Григоренко (Глотов) – 58:42 (5x5)
«Игру, наверное, можно разделить на две части. Она такой и получилась: до счёта 4:1 и после. Не помню, на какой минуте мы забили четвёртый гол. Практически всё у нас хорошо получалось, всё было хорошо. Потом, наверное, решили, что соперник поднимет лапки кверху. Решили доигрывать игру и за это поплатились. К сожалению, это уже не в первый раз, это настораживает. У нас всё-таки опытная команда, считаю, выигрывая 4:1, мы должны были сегодня доводить матч до победы», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
16:50
-
16:33
-
16:14
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:30
-
15:15
-
15:12
-
15:00
-
14:59
-
14:47
-
14:41
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:05
-
11:55
-
11:40
-
11:20
-
10:50
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:55
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:15