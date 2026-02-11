Скидки
Игроки НХЛ выступили на Олимпиаде впервые за 12 лет, последний раз они играли в Сочи

Игроки НХЛ выступили на Олимпиаде впервые за 12 лет, последний раз они играли в Сочи
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Арена Санта-Джулия» начался мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира встречаются сборные Словакии и Финляндии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
2-й период
1 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45     1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15    

Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители Национальной хоккейной лиги. Последний раз они играли на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда золотые медали выиграли хоккеисты сборной Канады, одолевшие в финале команду Швеции.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией. Сборная США сыграет в группе С с Германией, Латвией и Данией.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
