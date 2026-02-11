Игроки НХЛ выступили на Олимпиаде впервые за 12 лет, последний раз они играли в Сочи

В эти минуты на стадионе «Арена Санта-Джулия» начался мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира встречаются сборные Словакии и Финляндии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители Национальной хоккейной лиги. Последний раз они играли на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда золотые медали выиграли хоккеисты сборной Канады, одолевшие в финале команду Швеции.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией. Сборная США сыграет в группе С с Германией, Латвией и Данией.