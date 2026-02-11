За драку в игре на Олимпиаде хоккеистов будут удалять до конца матча

Издание The Athletic в преддверии начала мужского хоккейного турнира на Олимпиаде рассказало про отличия между правилами в НХЛ и на Играх в Италии.

Тренерские запросы: в НХЛ в последнюю минуту третьего периода или в любое время овертайма ситуационный центр в Торонто может инициировать видеоповтор. На ОИ команды могут инициировать тренерский запрос на видеоповтор в любое время игры. У судей на Олимпийских играх не будет людей в оперативной комнате, которые могли бы влиять на их решения по видеоповторам. Хотя они будут общаться по гарнитуре с человеком, помогающим им ориентироваться в происходящем, окончательное решение будут принимать сами судьи на льду.

Драки: в НХЛ каждому участнику драки назначается пятиминутный большой штраф. На Олимпийском турнире, согласно правилам ИИХФ, каждый участник драки получает большой штраф плюс удаление до конца игры.

Буллиты: в НХЛ буллит должен выполнить игрок, против которого совершён фол. На Олимпийских играх любой игрок (если он не находится на скамейке штрафников) может выполнить буллит.

Тайм-ауты: в НХЛ команды могут использовать тайм-аут, чтобы получить дополнительное время на обдумывание решения, следует ли оспаривать гол. На Олимпийских играх ситуация иная: согласно правилам ИИХФ, команды не могут использовать тайм-аут для продления времени принятия решения по спорному эпизоду. После гола даётся 45 секунд на просмотр повторов на скамейке запасных; эти 45 секунд отображаются на экране для сборных. Команда может взять тайм-аут после забитого гола, но оспаривать его необходимо до тайм-аута.

Защита шеи: в НХЛ это не является обязательным, но на Олимпийских играх это обязательно как во время разминки, так и во время матчей.