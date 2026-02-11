Скидки
Корешков оценил победу над «Амуром» во встрече, где «Трактор» отыгрался с 1:4

Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победный матч с «Амуром» (6:5), где челябинский клуб отыгрался со счёта 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 6
Трактор
Челябинск
1:0 Мищенко (Ли, Шварёв) – 03:26 (5x4)     2:0 Гальченюк (Лихачёв, Воронков) – 05:49 (5x5)     2:1 Коршков (Кисаков, Кадейкин) – 15:31 (5x5)     3:1 Петьков (Дыбленко, Ураков) – 29:01 (5x5)     4:1 Лихачёв – 30:21 (5x5)     4:2 Кравцов (Светлаков, Джиошвили) – 33:42 (5x5)     4:3 Кадейкин (Кисаков) – 36:14 (5x5)     4:4 Джиошвили (Светлаков, Дронов) – 37:15 (5x5)     4:5 Рыков (Григоренко, Глотов) – 41:02 (5x5)     5:5 Лихачёв (Ли, Мищенко) – 47:40 (5x5)     5:6 Григоренко (Глотов) – 58:42 (5x5)    

«Здорово, что наше турне на Востоке мы начали с победы. Что касается матча, с каждым периодом наши парни прибавляли, было всё лучше и лучше, второй, третий период. Обилие голов… Возможно, конечно, тут сказался перерыв. В целом, думаю, игра всем понравилась, особенно болельщикам. Самое хорошее, что мы победили», — приводит слова Корешкова сайт КХЛ.

«Трактор» одержал свою третью победу подряд. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги челябинский клуб встретится с «Адмиралом» 13 февраля.

