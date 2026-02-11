Корешков оценил победу над «Амуром» во встрече, где «Трактор» отыгрался с 1:4

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победный матч с «Амуром» (6:5), где челябинский клуб отыгрался со счёта 1:4.

«Здорово, что наше турне на Востоке мы начали с победы. Что касается матча, с каждым периодом наши парни прибавляли, было всё лучше и лучше, второй, третий период. Обилие голов… Возможно, конечно, тут сказался перерыв. В целом, думаю, игра всем понравилась, особенно болельщикам. Самое хорошее, что мы победили», — приводит слова Корешкова сайт КХЛ.

«Трактор» одержал свою третью победу подряд. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги челябинский клуб встретится с «Адмиралом» 13 февраля.