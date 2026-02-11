Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Шанхая» Бишофф: непопадание в плей-офф не будет провалом

Защитник «Шанхая» Бишофф: непопадание в плей-офф не будет провалом
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф высказался о поражении от «Локомотива» (0:2) и оценил шансы команды на попадание в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Сурин) – 32:13 (5x5)     0:2 Кирьянов (Сурин) – 59:31 (en)    

– В чём причины поражения от «Локомотива»?
– Мы просто не могли найти способ забить гол. Мы играли хорошо, играли упорно, просто не смогли забить.

– Есть ли у вас надежда, что «Шанхай» сможет попасть в плей-офф?
– Математически мы ещё не потеряли шансы, так что надежда ещё есть, будем продолжать бороться, продолжать пытаться. Надеюсь, в следующей игре сможем найти способ забросить шайбу.

– Если «Шанхай» не попадёт в плей-офф, можно ли это будет назвать провалом?
– Нет. Да, мы будем разочарованы, но, чёрт возьми, мы играем упорно в этом сезоне. Когда не получаешь то, чего хочешь, это не всегда провал. Нас многому могут научить и поражения, это точно.

– Алексей Ковалёв покинул тренерский штаб «Шанхая». Что вы можете сказать о его работе в команде?
– Он был здесь недолго. Работал с нападающими и с бригадами большинства, поэтому я не проводил с ним много времени один на один, но то немногое, что было, показало, что он отличный человек. Мне очень понравился. Ковалёв также хороший тренер, – цитирует Бишоффа «Спорт день за днём».

Материалы по теме
«Ребята в бешенстве, очень злы сами на себя». Лав — о поражении «Шанхая» от «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android