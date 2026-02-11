Защитник «Шанхая» Бишофф: непопадание в плей-офф не будет провалом

Защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф высказался о поражении от «Локомотива» (0:2) и оценил шансы команды на попадание в плей-офф.

– В чём причины поражения от «Локомотива»?

– Мы просто не могли найти способ забить гол. Мы играли хорошо, играли упорно, просто не смогли забить.

– Есть ли у вас надежда, что «Шанхай» сможет попасть в плей-офф?

– Математически мы ещё не потеряли шансы, так что надежда ещё есть, будем продолжать бороться, продолжать пытаться. Надеюсь, в следующей игре сможем найти способ забросить шайбу.

– Если «Шанхай» не попадёт в плей-офф, можно ли это будет назвать провалом?

– Нет. Да, мы будем разочарованы, но, чёрт возьми, мы играем упорно в этом сезоне. Когда не получаешь то, чего хочешь, это не всегда провал. Нас многому могут научить и поражения, это точно.

– Алексей Ковалёв покинул тренерский штаб «Шанхая». Что вы можете сказать о его работе в команде?

– Он был здесь недолго. Работал с нападающими и с бригадами большинства, поэтому я не проводил с ним много времени один на один, но то немногое, что было, показало, что он отличный человек. Мне очень понравился. Ковалёв также хороший тренер, – цитирует Бишоффа «Спорт день за днём».