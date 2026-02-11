Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кадейкин: КХЛ в любом случае не дойдёт до НХЛ, североамериканцы будут впереди

Кадейкин: КХЛ в любом случае не дойдёт до НХЛ, североамериканцы будут впереди
Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин заявил, что КХЛ необходимо стремиться создать уникальный продукт с оглядкой на организацию в НХЛ.

— Сколько у нас сейчас тренеров из Северной Америки? Два? Три?

— Ги Буше, Митч Лав и Боб Хартли. Это про то, что мы не перенимаем их методики?
— Нет, мы говорим, когда сможем увидеть изменения. Хотим это видеть или нет? Если ты спрашиваешь, когда это произойдёт, тогда мы должны начать двигаться в эту сторону. Если хотим построить уникальный продукт, лигу, тогда чего нам туда двигаться?

— Какой путь тебе ближе?
— Не знаю. Это сложный вопрос. Я всё равно за естественную эволюцию. Если там в этот хоккей играют, то это вершина.

— То есть мы должны до него дойти?
— Нет, в любом случае мы не дойдём. Они будут впереди. Я больше сторонник того, чтобы у нас была своя лига. Мы всё время смотрим туда, но у нас свои реалии. Я за то, чтобы создать более уникальный продукт. Да, чтобы сделать более уникальный продукт, но в плане хоккея всё равно нужно ориентироваться на НХЛ. А уже формат, обёртку и так далее, мне кажется, нужно адаптировать под наши реалии, — цитирует Кадейкина «Советский спорт».

Материалы по теме
Корешков оценил победу над «Амуром» во встрече, где «Трактор» отыгрался с 1:4
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android