Кадейкин: КХЛ в любом случае не дойдёт до НХЛ, североамериканцы будут впереди

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин заявил, что КХЛ необходимо стремиться создать уникальный продукт с оглядкой на организацию в НХЛ.

— Сколько у нас сейчас тренеров из Северной Америки? Два? Три?

— Ги Буше, Митч Лав и Боб Хартли. Это про то, что мы не перенимаем их методики?

— Нет, мы говорим, когда сможем увидеть изменения. Хотим это видеть или нет? Если ты спрашиваешь, когда это произойдёт, тогда мы должны начать двигаться в эту сторону. Если хотим построить уникальный продукт, лигу, тогда чего нам туда двигаться?

— Какой путь тебе ближе?

— Не знаю. Это сложный вопрос. Я всё равно за естественную эволюцию. Если там в этот хоккей играют, то это вершина.

— То есть мы должны до него дойти?

— Нет, в любом случае мы не дойдём. Они будут впереди. Я больше сторонник того, чтобы у нас была своя лига. Мы всё время смотрим туда, но у нас свои реалии. Я за то, чтобы создать более уникальный продукт. Да, чтобы сделать более уникальный продукт, но в плане хоккея всё равно нужно ориентироваться на НХЛ. А уже формат, обёртку и так далее, мне кажется, нужно адаптировать под наши реалии, — цитирует Кадейкина «Советский спорт».