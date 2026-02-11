«Не обращаем внимания на такое». Сурин — о досрочном выходе «Локомотива» в плей-офф

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал попадание железнодорожников в плей-офф после победы над «Шанхайскими Драконами» (2:0).

«Выход в плей-офф — это хорошо, но нужно занять первое место. Место выше поможет начать серию дома. Соперников легче это не даст, но психологически будет спокойнее.

Мы сейчас не обращаем внимания на такие вещи, «Локомотиву» нужно выигрывать каждый матч. С ходом сезона мы только набирали. Думаю, к плей-офф будем выступать ещё лучше», — приводит слова Сурина Metaratings.

«Локомотив» с 77 очками после 55 матчей занимает первое место в таблице Запада.