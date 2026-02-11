Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не обращаем внимания на такое». Сурин — о досрочном выходе «Локомотива» в плей-офф

«Не обращаем внимания на такое». Сурин — о досрочном выходе «Локомотива» в плей-офф
Комментарии

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал попадание железнодорожников в плей-офф после победы над «Шанхайскими Драконами» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Сурин) – 32:13 (5x5)     0:2 Кирьянов (Сурин) – 59:31 (en)    

«Выход в плей-офф — это хорошо, но нужно занять первое место. Место выше поможет начать серию дома. Соперников легче это не даст, но психологически будет спокойнее.

Мы сейчас не обращаем внимания на такие вещи, «Локомотиву» нужно выигрывать каждый матч. С ходом сезона мы только набирали. Думаю, к плей-офф будем выступать ещё лучше», — приводит слова Сурина Metaratings.

«Локомотив» с 77 очками после 55 матчей занимает первое место в таблице Запада.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл «Шанхайских Драконов» и стал третьим участником плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android