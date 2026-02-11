Сидни Кросби поделился эмоциями от старта хоккейного турнира на Олимпиаде

Капитан сборной Канады Сидни Кросби поделился эмоциями от старта хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Просто хотим начать. У нас были хорошие тренировки и определённое предвкушение, так что пора приступать к делу», — приводит слова Кросби журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 11 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией. Сборная США сыграет в группе С с Германией, Латвией и Данией. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ.